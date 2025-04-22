Используем микроволновку правильно! Вот советы для безопасного разогрева

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Микроволновка — удобный помощник на кухне, но при неправильном использовании она может сделать еду вредной. Вот как разогревать пищу безопасно и сохранить ее вкус.

1. Выбирайте правильную посуду

Стеклянные емкости.

Керамику с глазурью.

Пластик с маркировкой «для микроволновки».

Никогда не ставьте металл и алюминиевую фольгу!

2. Равномерный разогрев

Размешивайте пищу в процессе.

Распределяйте еду по тарелке равномерно.

Для больших порций делайте паузы и перемешивайте.

3. Временные промежутки

Устанавливайте 30–60 секунд, затем проверяйте.

Для жидкостей — не более 1 минуты за раз.

Мясо и рыбу греть порциями по 2 минуты.

4. Особые продукты

Яйца вкрутую — могут взорваться.

Зелень — теряет полезные свойства.

Грудное молоко — только на водяной бане.

Накрывайте еду специальной крышкой с отверстиями или бумажным полотенцем — это предотвратит разбрызгивание и сохранит влагу. И помните: лучше недогреть и добавить время, чем перегреть и испортить блюдо!

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.