Микроволновка — удобный помощник на кухне, но при неправильном использовании она может сделать еду вредной. Вот как разогревать пищу безопасно и сохранить ее вкус.

1. Выбирайте правильную посуду

  • Стеклянные емкости.

  • Керамику с глазурью.

  • Пластик с маркировкой «для микроволновки».

  • Никогда не ставьте металл и алюминиевую фольгу!

2. Равномерный разогрев

  • Размешивайте пищу в процессе.

  • Распределяйте еду по тарелке равномерно.

  • Для больших порций делайте паузы и перемешивайте.

3. Временные промежутки

  • Устанавливайте 30–60 секунд, затем проверяйте.

  • Для жидкостей — не более 1 минуты за раз.

  • Мясо и рыбу греть порциями по 2 минуты.

4. Особые продукты

  • Яйца вкрутую — могут взорваться.

  • Зелень — теряет полезные свойства.

  • Грудное молоко — только на водяной бане.

Накрывайте еду специальной крышкой с отверстиями или бумажным полотенцем — это предотвратит разбрызгивание и сохранит влагу. И помните: лучше недогреть и добавить время, чем перегреть и испортить блюдо!

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