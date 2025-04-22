Микроволновка — удобный помощник на кухне, но при неправильном использовании она может сделать еду вредной. Вот как разогревать пищу безопасно и сохранить ее вкус.
1. Выбирайте правильную посуду
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Стеклянные емкости.
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Керамику с глазурью.
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Пластик с маркировкой «для микроволновки».
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Никогда не ставьте металл и алюминиевую фольгу!
2. Равномерный разогрев
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Размешивайте пищу в процессе.
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Распределяйте еду по тарелке равномерно.
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Для больших порций делайте паузы и перемешивайте.
3. Временные промежутки
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Устанавливайте 30–60 секунд, затем проверяйте.
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Для жидкостей — не более 1 минуты за раз.
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Мясо и рыбу греть порциями по 2 минуты.
4. Особые продукты
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Яйца вкрутую — могут взорваться.
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Зелень — теряет полезные свойства.
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Грудное молоко — только на водяной бане.
Накрывайте еду специальной крышкой с отверстиями или бумажным полотенцем — это предотвратит разбрызгивание и сохранит влагу. И помните: лучше недогреть и добавить время, чем перегреть и испортить блюдо!
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