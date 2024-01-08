Исполнителю хита «Ты пчела, я пчеловод» грозит 15 суток ареста Mash: солиста группы RASA Виктора Поплеева задержали сотрудники ГИБДД в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Участника музыкальной группы RASA Виктора Поплеева задержали сотрудники ГИБДД в Москве, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, певец был недоволен тем, что правоохранители остановили его, и начал грубить им.

По информации канала, 30-летний исполнитель хита «Ты пчела, я пчеловод» ехал на своем Porsche Macan по Зеленограду, патруль ДПС остановил его на Савелкинском проезде. Как пишет канал, музыканту это не понравилось, и он начал хамить сотрудникам, объясняя это тем, что он опаздывает на выступление.

В результате, как сообщает канал, стражи порядка составили на Поплеева протокол, выписали штраф, а также потребовали снять тонировку. Если певец в течение трех месяцев не отклеит пленку, ему будет грозить арест до 15 суток за невыполнение требований полицейских.

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