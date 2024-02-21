Исполнителю хита «Сарматушка» дали 15 лет на Украине Певца Майданова заочно осудили на Украине на 15 лет за песню «Сарматушка»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Денис Майданов

Певец и депутат Государственной думы Денис Майданов сообщил в интервью «360», что на Украине его заочно осудили на 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества. По его словам, наказание назначили из-за выхода его песни «Сарматушка», текст к которой он написал вместе с политиком Дмитрием Рогозиным.

Майданов рассказал, что в композиции решил воспеть Ракетные войска стратегического назначения. Кроме этого, своей песней артист хотел поднять дух российского народа. Трек вышел в декабре 2022 года.

Во-первых, хотелось поддержать наши РВСН, во-вторых, сказать идиотам на той стороне, что лишний раз с Россией с позиции силы разговаривать бесполезно. Кто-то там закричал: «Майданов грозит ядерным оружием». Не грозит, а лишний раз об этом говорит, что оно есть, ребят. <...> Если вы от военных или от политиков этого не понимаете, то вот вам творческий язык, — объяснил певец.

Ранее Майданов заявил, что в России есть много музыкантов, которых можно назвать настоящими патриотами. По его мнению, к их числу, в частности, можно отнести Александра Маршала, Сергея Галанина и Александра Скляра. Певец подчеркнул, что многие из таких артистов выступали перед солдатами еще до начала специальной военной операции на Украине.