Исполнительный директор «Шанинки» дала показания на Зуева

Исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Кристина Крючкова дала показания на ректора вуза Сергея Зуева и других фигурантов дела о мошенничестве в «Фонде новых форм развития образования», передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к следственным органам. Кроме Крючковой и Зуева, в деле фигурируют экс-замминистра просвещения и бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова, её гражданский супруг Артур Стеценко, бывшие сотрудники фонда и топ-менеджеры Сбербанка Евгений Зак и Максим Инкин. Все они находятся под стражей.

Крючкова полностью признала свою часть вины, рассказала о схеме обналичивания похищенных денег, дала показания против ректора «Шанинки» Сергея Зуева и других фигурантов дела, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что исполнительный директор «Шанинки» переведена под домашний арест.

Ранее сообщалось, что Сергея Зуева перевели в медсанчасть «Матросской Тишины». По мнению правозащитников, это связано с ухудшением состояния здоровья ректора. До этого перенёсшего операцию на сердце Зуева перевели из-под домашнего ареста в СИЗО по апелляции прокуратуры. В ведомстве сочли домашний арест слишком мягкой мерой.

Ректора «Шанинки» подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования», который возглавляла бывший замминистра просвещения Марина Ракова. Уголовное дело против Зуева и Раковой возбуждено в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).