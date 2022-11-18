Исполнительнице «Червоны калины» отказали в гражданстве России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина, ранее оштрафованная судом за исполнение песни, считающейся гимном украинских националистов, получила отказ в предоставлении ей российского гражданства, говорится на сайте МВД Крыма. Видео с песней в исполнении женщины появилось в интернете в начале октября. На нем она вместе с подругой поет песню «Червона калина». По данным источника в правоохранительных органах, спевшей националистическую песню является финалистка конкурса красоты «Мисс Крым. Весна-2022» Ольга Валеева.

Отклонено заявление о приеме в гражданство РФ 34-летней гражданки Украины, признанной судом виновной в совершении противоправных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ, а также публичном демонстрировании запрещенной символики, — говорится в сообщении.

В сентябре Бахчисарайский районный суд Крыма признал «Червону калину» боевой песней Организации украинских националистов (признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

10 сентября в Бахчисарае прошла свадьба, на которой тоже прозвучала «Червона калина». После того как об инциденте стало известно общественности, заведение закрыла местная администрация. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что гости на свадьбе скандировали «проукраинские лозунги» и распевали «националистические песни». Политик потребовал привлечь к ответственности и гостей, и хозяев ресторана.