Испанское посольство устроило виртуальный приём в честь Дня России

Посольство РФ в Испании из-за невозможности провести традиционный приём гостей в честь Дня России устроило виртуальный тур. Побывать в нём может каждый.
Сотрудники дипмиссии подготовили экскурсию по зданию. Посетители виртуального приёма могут не только «прогуляться» по залам, но и узнать ряд исторических фактов, познакомиться с особенностями русской кухни.
Этот проект получил восторженные отклики среди испанской общественности, были приглашены на этот прием все друзья посольства, но он доступен для любого желающего в любой точке мира. Нам продолжают поступать письма с поздравлениями, в которых выражается благодарность за возможность разделить радость с российским народом, посетив посольство даже в условиях современных реалий, — сообщили ТАСС в диппредставительстве.
Виртуальный приём уже набрал более 15 000 просмотров с 8 июня. Он
12 июня отмечается как государственный праздник с 1992 года. В этот день в 1990 году была принята Декларации о государственном суверенитете РСФСР от СССР.
Ранее NEWS.ru писал, что госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео от лица правительства страны и американцев поздравил граждан РФ с Днём России.
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