Испанское посольство устроило виртуальный приём в честь Дня России

https://static.news.ru/photo/36f615d0-acd1-11ea-bdec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Посольство РФ в Испании/facebook.com

Посольство РФ в Испании из-за невозможности провести традиционный приём гостей в честь Дня России устроило виртуальный тур. Побывать в нём может каждый.

Сотрудники дипмиссии подготовили экскурсию по зданию. Посетители виртуального приёма могут не только «прогуляться» по залам, но и узнать ряд исторических фактов, познакомиться с особенностями русской кухни.

Этот проект получил восторженные отклики среди испанской общественности, были приглашены на этот прием все друзья посольства, но он доступен для любого желающего в любой точке мира. Нам продолжают поступать письма с поздравлениями, в которых выражается благодарность за возможность разделить радость с российским народом, посетив посольство даже в условиях современных реалий, — сообщили ТАСС в диппредставительстве.

Виртуальный приём уже набрал более 15 000 просмотров с 8 июня. Он доступен на сайте дипмиссии как на русском, так и на испансском языках.

12 июня отмечается как государственный праздник с 1992 года. В этот день в 1990 году была принята Декларации о государственном суверенитете РСФСР от СССР.

Ранее NEWS.ru писал, что госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео от лица правительства страны и американцев поздравил граждан РФ с Днём России.