Испанский психолог рассказал, как отметить праздники в одиночестве

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Из-за введённых ограничений в связи с пандемией многие люди вынуждены зимние праздники провести в небольшой компании или в одиночестве. Особенно страдают пожилые люди. Для них длительная изоляция и невозможность заниматься привычными делами может привести к когнитивным нарушениям и страхам.

Об этом рассказал РИА Новости испанский психолог Гильермо Бланко. Специалист дал рекомендации, что делать, если кто-то вынужден провести рождественскую или новогоднюю ночь в одиночестве.

Бланко советуем тем, кто физически не может быть рядом с близкими, связаться с ними по телефону или через соцсети, в крайнем случае можно даже написать обычное письмо. Главное, нужно сделать так, чтобы продолжать чувствовать себя связанным с людьми. В частности, в Испании есть волонтёры, которые помогают пожилым людям, не владеющим современными технологиями, связаться с близкими через мессенджеры.

Другая категория людей, вынужденная отмечать в одиночестве, это люди, потерявшие родных из-за коронавируса. Некоторые вообще отказываются праздновать Рождество и Новый год из-за смерти близких. На каком-то этапе это нормальная реакция человека, но в будущем это может спровоцировать патологическую психологическую травму.

Психолог отметил, что потеря близких не предполагает, что удастся отметить праздники как обычно, однако они дают «возможность попрощаться» с ними.

Иногда помогают символические жесты, например поставить фотографию, положить принадлежавшую ему вещь. Надо организовать праздник, может, не в обычном понимании этого слова, но всё-таки своего рода праздник. Через это проходят все, — говорит он.

Есть люди, которые в принципе всегда предпочитают оставаться в рождественскую и новогоднюю ночи одни, большие компании их пугают, они чувствуют себя в них неуютно. При этом, когда человек не празднует, «как большинство», у него может появиться ощущение, что «он странный» и «что-то делает не так», раз у него нет новогоднего настроения. В этом случае надо принять, что он имеет право и на эти чувства и эмоции, считает Бланко.

Некоторые уезжают из города или страны, другие встречают рассвет в одиночестве, третьи занимаются медитацией, — говорит он.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство разработало специальные рекомендации по проведению новогодних праздников. По её словам, в Новый год рекомендуется проводить больше мероприятий на открытом воздухе.