Испанские гренки «Тостадас» с помидорами и авокадо. Шедевр на завтрак за 15 минут. Это яркое и ароматное блюдо, способное превратить любое утро в праздник вкуса. Легкие в приготовлении, они идеально подходят для завтрака или закуски.
Ингредиенты
- 4 ломтика багета
- 4 небольших помидора
- 1 зубчик чеснока
- Оливковое масло — 3 ст. ложки
- Соль — по вкусу
- Специи (паприка или черный перец) — по вкусу
- 1 авокадо
- 4 яйца
Приготовление
- Нарежьте багет на ломтики толщиной примерно 1 см.
- Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне.
- Обжаривайте ломтики хлеба с обеих сторон до золотистой корочки (2–3 минуты).
- Выложите гренки на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
- В миске нарежьте помидоры и авокадо. Добавьте натертый чеснок, посолите и приправьте специями.
- На горячие гренки выложите смесь помидоров и авокадо, полив сверху каплей оливкового масла. Сверху выложите жареное яйцо.
Эти гренки отлично сочетаются с хамоном — тонко нарезанной испанской ветчиной. Подавайте с чашечкой испанского кофе и наслаждайтесь идеальным завтраком!
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