Испанские гренки «Тостадас» с помидорами и авокадо. Шедевр на завтрак за 15 минут. Это яркое и ароматное блюдо, способное превратить любое утро в праздник вкуса. Легкие в приготовлении, они идеально подходят для завтрака или закуски.

Ингредиенты

  • 4 ломтика багета
  • 4 небольших помидора
  • 1 зубчик чеснока
  • Оливковое масло — 3 ст. ложки
  • Соль — по вкусу
  • Специи (паприка или черный перец) — по вкусу
  • 1 авокадо
  • 4 яйца

Приготовление

  1. Нарежьте багет на ломтики толщиной примерно 1 см.
  2. Разогрейте оливковое масло в сковороде на среднем огне.
  3. Обжаривайте ломтики хлеба с обеих сторон до золотистой корочки (2–3 минуты).
  4. Выложите гренки на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.
  5. В миске нарежьте помидоры и авокадо. Добавьте натертый чеснок, посолите и приправьте специями.
  6. На горячие гренки выложите смесь помидоров и авокадо, полив сверху каплей оливкового масла. Сверху выложите жареное яйцо.

Эти гренки отлично сочетаются с хамоном — тонко нарезанной испанской ветчиной. Подавайте с чашечкой испанского кофе и наслаждайтесь идеальным завтраком!

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