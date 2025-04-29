Испанские гренки «Тостадас» с помидорами и авокадо. Шедевр на завтрак за 15 минут. Это яркое и ароматное блюдо, способное превратить любое утро в праздник вкуса. Легкие в приготовлении, они идеально подходят для завтрака или закуски.