Испанца поразил культ тестостерона у «русских мужиков»

Русские мужчины страдают от культа тестостерона, такое заявление сделал испанский журналист Хавьер Колас после посещения России. Речь идёт о барбершопах, где, по словам Коласа, присутствуют атрибуты, традиционно ассоциируемые с мужчинами, например боксерская груша, а также флаконы со средствами по уходу за внешностью в виде бутылок с виски.

Всё это помогает равнинному мужику рассказать, как ему сделать чёлочку, не чувствуя себя при этом менее мужественным, чем все остальные, — написал Колас в статье для El Mundo.

По его мнению, всем этим заведениям не хватает женственности.

Ранее туристы из Юго-Восточной Азии поделились фактами о России, которые они узнали только после прибытия. Жителей Индонезии удивляет российское метро, а граждан Индии — улыбающиеся полицейские. Современные бабушки в российских городах также сильно поразили путешественников.

Сейам Ахмед из Бангладеш удивился красоте русских женщин, а также тому факту, что Россия не ограничивается лишь Москвой и Санкт-Петербургом. Он призвал всех лично испытать опыт путешествия по стране. Ещё одним открытием стало то, что россияне не любят вести светские беседы.