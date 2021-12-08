Исламский проповедник разрешил покупать водительские права

Исламский проповедник Абдуллах Костекский заявил, что водительские права можно приобретать незаконно, только если человек уверен в своих навыках вождения. Об этом он заявил на своём официальном YouTube-канале al-igtisam.

Если ты знаешь, как водить машину нормально, а также знаешь правила дорожного движения, то запретов купить права нет, — разрешил Костекский.

Так он ответил на жалобы своих подписчиков, что им приходится долго стоять в очередях в ожидании документов.

Ранее сообщалось, что повредивший машину ФСБ на незаконной акции протеста в Москве блогер Константин Лакеев признан виновным. Он приговорён Тверским судом к двум годам и восьми месяцам колонии общего режима. Об этом сообщил РЕН ТВ адвокат блогера Сергей Загребельный.

Лакеев признан виновным в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. Суд также взыскaл с Лакеева более 337 тысяч рублей по гражданскому иску ведомства. После задержания Лакеев заявил, что просит прoщения у госслужащих и полицейских. Он обещал, что больше не будет вести себя подобным образoм.