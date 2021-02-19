Исламист из Киргизии получил семь лет за подготовку теракта в Москве

https://static.news.ru/photo/59248c1a-72b3-11eb-96ef-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второй западный окружной военный суд приговорил гражданина Киргизии Таланта Онурова к семи годам заключения. Он обвиняется в подготовке теракта в Москве

Сегодня Второй западный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего Таланта Онурова. Он осуждён за пропаганду терроризма в интернете и приготовление к террористическому акту, — цитирует РИА Новости сообщение столичной прокуратуры.

По версии следствия, Онуров приехал в Москву в сентябре 2019 года для совершения теракта. В течение месяца он искал соучастников, изучал литературу, смотрел обучающие видеоролики, выбирал место для преступления. Также мужчина неоднократно размещал в соцсетях и мессенджере материалы, пропагандирующие идеологию и деятельность террористической группировки ИГ (запрещена в РФ).

Как ранее писал NEWS.ru, мусульманская молодёжь в России сегодня становится уязвимой для радикальной идеологии, потому что уходит от традиционных общин в альтернативные сообщества в Интернете. Группы, где молодёжь ищет поддержки и понимания, могут оказаться радикальными. Тем более что грань между радикализмом и консервативными направлениями ислама размыта и в разных странах воспринимается по-разному.