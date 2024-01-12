Искусствовед Бакштейн умер в возрасте 79 лет

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Иосиф Бакштейн

Президент Института проблем современного искусства Иосиф Бакштейн скончался после продолжительной болезни, сообщает Telegram-канал «Московская биеннале современного искусства». Отмечается, что известный искусствовед скончался в Лондоне. Последние дни своей жизни 78-летний Бакштейн провел в больнице, однако врачам не удалось стабилизировать его состояние.

После продолжительной болезни, в Лондоне ушел из жизни основатель Московской биеннале Иосиф Бакштейн, — говорится в некрологе.

Отмечается, что Бакштейн являлся куратором сразу нескольких крупных художественных проектов. В частности он курировал выставки Клуба авангардистов и московских концептуалистов. Кроме того, он являлся куратором российской экспозиции на Европейской биеннале современного искусства. Бакштейн известен как автор десятков публикаций, посвященных художественной культуре современности. По мнению экспертов, он являлся одним из наиболее влиятельных лиц в российском искусстве.

Как сообщалось ранее, в станице Братковка Краснодарского края скончался российский актер театра и кино Сергей Гавлич. Он сыграл роль в фильме «Утомленные солнцем — 2». Кроме того, он запомнился зрителю по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Тайны следствия».