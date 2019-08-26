https://static.news.ru/photo/e00f6374-c893-11e9-b1f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сеть ресторанов фастфуда Kentucky Fried Chicken пополнила своё меню экспериментальными наггетсами и «крылышками», изготовленными из растительных компонентов.

Новые блюда разработаны стартапом Beyond Meat, созданным при участии актёра Леонардо Ди Каприо и миллиардера Билла Гейтса, передаёт NBC .

На данный момент попробовать искусственную курицу можно только в одном заведении в пригороде Атланты. Рецепт не разглашается.

Как писал News.ru ранее, отношение жителей России к растительному рациону очень разное, а представления о вегетарианстве весьма смутные.