Сеть ресторанов фастфуда Kentucky Fried Chicken пополнила своё меню экспериментальными наггетсами и «крылышками», изготовленными из растительных компонентов.
Новые блюда разработаны стартапом Beyond Meat, созданным при участии актёра Леонардо Ди Каприо и миллиардера Билла Гейтса, передаёт
На данный момент попробовать искусственную курицу можно только в одном заведении в пригороде Атланты. Рецепт не разглашается.
Как писал News.ru ранее, отношение жителей России к растительному рациону очень разное, а представления о вегетарианстве весьма смутные.