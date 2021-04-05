«Искренне гордимся»: Путин рассказал о бесценном достоянии России

https://static.news.ru/photo/deaf7d9a-96a8-11eb-be19-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников II Форума коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Российский лидер отметил, что многообразие традиций и языков является нашим общим бесценным достоянием.

Уникальное многообразие обычаев, традиций, языков — наше общее бесценное достояние, которым мы искренне гордимся и которым дорожим, и в этой палитре особое, яркое место занимает самобытная культура народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин уточнил, что в России проживают в мире и согласии представители около 200 национальностей. По его словам, одним из приоритетов является поддержка коренных малочисленных народов, сохранение их природной среды обитания, форм хозяйствования и привычного уклада жизни.

Глава государства подчеркнул важность данной ассоциации, которая выступает в качестве надёжного партнёра федеральных и региональных органов власти в решении этих проблем. Он уверен, что все предложения участников форума будут востребованы.

В России проживают более 300 тысяч представителей коренных малых народов. Так называют этносы численностью менее 50 тысяч человек. Ранее NEWS.ru пообщался с представителями редких этносов и узнал, как и чем они живут.