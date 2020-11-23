Иск Навального к Пескову был оставлен московским судом без движения

https://static.news.ru/photo/491c552c-2da4-11eb-aaa9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресненский суд Москвы оставил без движения иск блогера Алексея Навального к представителю Кремля Дмитрию Пескову. Об этом заявила пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Иск оставлен без движения, — цитирует её РИА Новости.

Она не назвала причину, по которой было принято такое решение. Обычно подобное происходит, если иск не соответствовал требованиям гражданско-процессуального кодекса. По закону у истца есть время исправить недостатки, после чего иск должны принять к рассмотрению, в противном случае — вернуть.

Навальный обратился в суд для защиты чести, достоинства и деловой репутации, поскольку посчитал недопустимыми высказывания Пескова о том, что с ним «работают специалисты ЦРУ, всё, что он озвучивает, — это то, что ему вкладывает в уста эта организация». Блогер требовал опубликовать опровержение на сайте Кремля.

Как писал NEWS.ru, ранее Московский Арбитражный суд взыскал с Навального 3,3 млн рублей судебных издержек в пользу мясокомбината «Дружба народов». Иск был связан с расследованием о поставках продуктов для Нацгвардии, в котором Навальный заявил, что единственным поставщиком продуктов в 2018 году стал мясокомбинат «Дружба народов». В рамках основного судебного спора Навальному было предписано удалить расследование. За отказ это сделать суд дважды штрафовал политика.