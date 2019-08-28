https://static.news.ru/photo/8c42f514-c963-11e9-ab9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danita Delimont Stock Photograph/Danita Delimont/Global Look Press

Иск к Дмитрию Проказову о лишении его родительских прав передали в Лефортовский суд. На 28 августа была назначена беседа по иску в Перовском суде, передаёт корреспондент News.ru.

Суд передал иск в Лефортовский суд по территориальной подсудности. Это лишний раз говорит о спешке прокуратуры, — сказала представитель Проказовых Екатерина Тягай.

Предварительное заседание по иску назначено на 2 сентября.

Прокуратура подготовила иск о лишении родительских прав Проказова, посчитав, что он подверг своего годовалого сына опасности, придя на митинг 27 июля. Сами родителя заявляли, что не участвовали в митинге, а гуляли поблизости.

Ранее News.ru писал, что ещё одной паре грозит лишение родительских прав за участие в митинге.