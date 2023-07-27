Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Елена Исинбаева

Двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву исключили из состава центрального штаба Народного фронта, сообщил ТАСС источник в движении. Там отметили, что решение было принято заочным голосованием, основанием для исключения Исинбаевой стало ее неучастие в работе Народного фронта.

Исинбаева исключена из состава центрального штаба, — указано в сообщении.

ОНФ — общественно-политическое движение, созданное в мае 2011 года по предложению Владимира Путина, который на тот момент занимал пост председателя правительства России. Среди задач организации: контроль за исполнением указов президента, содействие в борьбе с коррупцией, а также работа над повышением качества жизни и защитой прав граждан.

Ранее Исинбаева опубликовала пост на своей странице во «ВКонтакте», сообщив о том, что с сентября возобновит работу в Международном олимпийском комитете. Она уточнила, что никогда не занималась политикой в России и не состояла на службе в Вооруженных силах РФ, так как ее призвание — спорт. Исинбаева подчеркнула, что с 2016 года является членом МОК.

Она также отметила, что до 2018 года выступала за клуб ЦСКА, была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения, но «звания, о которых говорят сейчас, носят номинальный характер».