https://static.news.ru/photo/adb7af62-58b2-11ea-b3fc-fa163e074e61_660.jpg Елена Исинбаева Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не пришла на встречу рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

На прошлом заседании спортсменка заявила, что прочитала основной закон страны после включения в рабочую группу, до этого «как-то не было повода, необходимости» ознакомиться с документом, передаёт РИА Новости. Высказывание вызвало общественный резонанс.

Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января 2020 года в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию.

В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.

Большая часть поправок, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касаются социального блока и вопроса суверенитета государства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин одобрил закрепление особого отношения к детям в Конституции РФ. Он добавил, что в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребёнку.