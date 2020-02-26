Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не пришла на встречу рабочей группы по поправкам к Конституции с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
На прошлом заседании спортсменка заявила, что прочитала основной закон страны после включения в рабочую группу, до этого «как-то не было повода, необходимости» ознакомиться с документом,
Внести изменения в Конституцию Путин предложил 15 января 2020 года в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию.
В тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек. 20 января президент внёс законопроект об изменениях в Конституции на рассмотрение Государственной думы РФ.
Большая часть поправок, которые хотят внести в Основной закон власти российских субъектов, в основном касаются социального блока и вопроса суверенитета государства.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин одобрил закрепление особого отношения к детям в Конституции РФ. Он добавил, что в традициях народов России всегда было особое, бережное отношение к ребёнку.
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