14 операций за 7 лет: иркутский хирург вернул девочке лицо после ожогов

Малика Галипова из Иркутска, которой недавно исполнилось 10 лет, за семь лет перенесла 14 операций по восстановлению лица. Всё это произошло из-за того, что в три года она получила сильные ожоги лица. Об этом пишет «КП-Иркутск».

ЧП произошло 9 января 2015 года. Тогда трёхлетняя Малика стала жертвой взрыва газового баллона в частном доме и по трагической случайности оказалась ближе всего к нему.

Как мне было больно, я не помню. Помню только, как мы ехали в машине в больницу. Я сидела у мамы на коленках, папа был за рулём. Очнулась уже в палате вся перевязанная бинтами. Там боли я уже не чувствовала, — рассказала Малика.

Врачи в Иркутске не могли помочь семье ребёнка, так как в городе не было опытных специалистов по восстановлению лица, и лишь по счастливой случайности удалось договориться со специалистами из Германии.

Несмотря на то что немецкие медики проделали огромную работу, тело девочки росло, и лицо требовало постоянной коррекции. Кроме того, немецкие специалисты не смогли разъединить сросшиеся пальцы на руках. Однако через некоторое время историей девочки заинтересовалась их знакомая, которая поделилась ей с коллегами на работе. Тогда ей посоветовали хорошего специалиста из Иркутска, который позже взялся за случай Малики.

В итоге хирург почти за семь лет провёл 14 операций и сделал это бесплатно. Полностью избавиться от шрамов не удалось, но ребёнку они уже не мешают жить. Кроме того, на сегодняшний день Малика учится в обычной школе, мечтает стать медсестрой, чтобы спасать людей, и уверена в том, что впереди её ждёт счастливая жизнь.

Ранее учёные НИТУ «МИСиС» совместно со специалистами РГУ им. А. Н. Косыгина усовершенствовали основной применяемый в хирургии материал. Авторы заявляют, что это упростит и сделает эффективнее работу врачей. Речь идёт о полилактиде — полимере, который используют для фиксации швов и иных вспомогательных задач. Он обладает высокой биосовместимостью и полной биоразлагаемостью.