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Аналитики «AliExpress Россия» составили список популярных поисковых запросов за первую неделю декабря. Оказалось, что россияне стали чаще искать товары для хобби и подарков.

Количество поисковых запросов по слову «рыбалка» выросло на 80%, «3d ручка» — на 23%, «маркеры» — на 21%, «гитара» — на 3%, — говорится в сообщении компании. Также аналитики уточняют,...