Губернатор Иркутской области Сергей Левченко написал заявление об уходе в отставку. Соответствующую информацию подтвердила администрация области.
Сообщается, что решение об отставке принято из-за неисполнения служебных обязательств. Также причиной могли стать скандалы, которые сотрясали область последние полгода.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Левченко повысил себе оклад на 44% для роста зарплат бюджетников. Он аргументировал такое решение особенностью исчисления дохода госслужащих.
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