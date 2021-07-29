Иркутских полицейских посадили за попытку разбудить человека электрошокером

Два бывших сотрудника полиции Иркутска Аркадий Любимов и Александр Анхеев получили по четыре года колонии за превышение должностных полномочий с использованием спецсредств. Они пытались разбудить спящего человека электрошокером, а затем он умер. Об этом Znak.com сообщили в Октябрьском районном суде города.

Следователи и суд выяснили , что в феврале 2020 года силовики ударили электрошокером пьяного пассажира такси. Потерпевший не был опасен для окружающих, не совершал преступлений и не оказывал сопротивления.

К моменту применения спецсредств мужчина был в глубокой алкогольной коме. В суде не сообщили о причинно-следственной связи между ударом током и смертью потерпевшего. По сведениям правоохранительных органов, пассажир умер от отравления алкоголем.

Мать погибшего рассказывала, что её сын ехал из ночного клуба и заснул из-за выпитого спиртного. Водитель не смог разбудить его и обратился за помощью к силовикам, пишет «Медиазона».

Полицейские Анхеев и Любимов, по версии следствия, решили «разбудить» спящего с помощью спецсредства — электрошокера, результатом чего стала острая сердечная недостаточность, затем смерть, — сообщала она.

О произошедшем стало известно после депутатских слушаний в местном парламенте. Тогда была назначена служебная проверка, после которой полицейских уволили, а их руководители получили дисциплинарные взыскания.

Ранее сборщики конопли напали с оружием на полицейских на полуострове Клерка Приморского края. В результате один из нападавших был убит. По предварительной информации, силовики получили информацию о культивировании и сборе наркотических растений. Они прибыли на место и нашли очаг дикорастущей маньчжурской конопли.