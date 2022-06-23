«Слишком молодой»: Ирина Салтыкова о смерти Юрия Шатунова Ирина Салтыкова эмоционально отреагировала на новость о смерти Юрия Шатунова

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press

Юрий Шатунов

Певица Ирина Салтыкова сказала в беседе с NEWS.ru, что она в полном шоке от новостей о смерти российского артиста Юрия Шатунова. По ее словам, он был очень хорошим человеком и по-настоящему легендарным музыкантом.

Я, если честно, в полном шоке от смерти Юры. Замечательнейший был человек, легенда нашего времени, ни убавить, ни прибавить. Кто еще сможет спеть «Белые розы», вечная песня, конечно. Очень неожиданно ушел, слишком молодой. Конечно, трагедия, — сказала Салтыкова.

Ранее продюсер Юрия Шатунова рассказал, что солист группы «Ласковый май» скончался из-за обширного инфаркта. При этом других подробностей кончины артиста он приводить не стал. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Шатунов скончался в возрасте 48 лет.

Ранее ТАСС написал о том, что исполнитель умер в карете скорой помощи. Позже Telegram-канал «112» сообщил, что друзья певца привезли его в больницу села Растуново. Шатунов рассказал медикам об острой боли в районе груди.