Ирина Роднина не виновата, её подставили!

Почётный гражданин Чехии, обладатель медали «Участнику боевых действий в Сирии», замечательный тренер зарубежных фигуристов и просто хороший и честный человек Ирина Роднина вновь оказалась в центре скандала. Но на сей раз все «улики» указывают на то, что мать гражданки США подставил человек, ответственный за её соцсети.

Ирина Константиновна вообще довольно часто оказывается под ударом неблагодарных избирателей и/или просто завистников. С завистниками всё понятно. Завидуют таланту, чувствую юмора, недюжим интеллектуальным способностям, которые, надо отдать должное Ирине Константиновне, она как человек скромный всегда прячет. Но мы-то знаем.

Отдельный повод завидовать олимпийской чемпионке у люда российского — её лёгкость на подъём. Когда прошлая страна пала, а новая оказалась без денег, бывшая «товарищ» Роднина с лёгкостью улетела за океан, где стала почётной миссис и даже мэм. Будучи человеком невероятно храбрым, Ирина Константиновна в стане «вероятного противника» прожила почти 12 лет, в течении которых ей скрепя сердце приходилось тренировать американских фигуристов. О таком смелом финте граждане новой, но нищей России тогда могли лишь мечтать. Оттого и пропитались ядом зависти.

Ирина Роднина irina.rodnina/instagam.com

В начале нового века в новой России начали появляться деньги и перспективы, и тоска по родине у Родниной стала невыносимой, заставляющей вернуться домой и стать депутатом. Правда, первый заход в нижнюю палату (парламента, само собой) не получился — граждане у нас забывчивые, вот и заслуги трёхкратной олимпийской чемпионки тогда подзабылись. Но ничего, второй «блин» получился цельным, и депутатское кресло занять удалось, в нём на данный момент Ирина Константиновна уже на два года больше, чем жила в «загнивающей».

Но вот близятся выборы новые, и недоброжелатели трёхкратного обладателя депутатского кресла вновь активизировались. На этот раз нечестные на руку избиратели вспомнили, что Ирина Константиновна во время своей предыдущей избирательной кампании якобы обещала жителям подмосковной Дубны новый ледовый каток. И вот, мол, пять лет прошло, а катка никакого нет. Но депутат не растерялась и резонно заметила, что Дубна три года разрабатывала план города, без которого никакое строительство спортивных объектов невозможно.

И тут уже внимательный гражданин бы насторожился, дескать, три года меньше пяти лет, и с любой стороны останется два года, за которые можно хотя бы котлован вырыть — не может такая голова, не раз примерявшая олимпийское золото, не знать этого. Но дальше хитрый недруг депутата выдал себя — написав пост, из которого понять можно только то, что человек пишет «коморы», обозначая таким образом кровососущих насекомых. Слуги народа, как мы знаем, люди умные, а значит либо мы ошибаемся, либо Ирина Константиновна по доброте душевной наняла не очень умного и малограмотного человека вести свои соцсети. А тот её вольно или невольно подставил, подкинув лишний раз дровишек бессовестным избирателям, которые никак обиды свои не отпустят.

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Что ж, в этот раз честное имя депутата удалось отстоять. Но выборы вот уже не за горами, а значит таких наглых поклёпов от неблагодарного народа, который не понимает разницу между «обещанием» и «наказом», будет всё больше. Впрочем, Ирина Константиновна калач, а вернее сказать, крендель тёртый, так что с оговорами справится. Главное, с Дубной что-то сделать, наказать, чтоб другим неповадно было.