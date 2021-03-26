Иран надеется на старт производства «Спутника V» в апреле

https://static.news.ru/photo/6ff10712-8e32-11eb-9b90-96000091f725_660.jpg Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look Press

Совместный выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Иране может стартовать в апреле, рассказал журналистам посол республики в РФ Казем Джалали. По словам дипломата, на первом этапе суммарный объём производства составит до 9 млн доз в месяц.

При этом представитель Тегерана отметил, что существует потенциал для увеличения мощностей и предприятия работают над тем, чтобы впоследствии нарастить поставки препарата. Посол добавил, что одна из фирм вначале может производить до 4 млн доз «Спутника V» в месяц, другая компания — тоже до 4 млн доз.

В апреле начнётся совместное производство [российской вакцины от COVID-19 «Спутник V»], и две иранские компании сейчас занимаются данным вопросом. Я думаю, что в течение следующей недели будут отправлены клетки вакцины со стороны РФ в Иран и, дай бог, в апреле мы будем свидетелями начала совместного производства вакцины в Иране, — рассказал Джалали во время беседы с РИА Новости.

Посол добавил, что одна из фирм вначале может производить до 4 млн доз «Спутника V» в месяц, другая компания — тоже до 4 млн доз. Накануне «Спутник V» одобрили к применению в Антигуа и Барбуде. Население страны — около 93 тысяч человек. Государство стало 57-м, зарегистрировавшим препарат российского производства.

Как писал NEWS.ru, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона договаривается с африканскими государствами о регистрации и поставках «Спутник V». Препарат в РФ называют первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. В настоящее время её применение одобрено в десятках стран мира.