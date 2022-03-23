Ипотечные платежи сохранят уровень, который был до повышения ставки ЦБ

Премьер-министр России Михаил Мишустин доложил президенту Владимиру Путину о мерах поддержки заёмщиков, которые брали кредиты с плавающей ставкой. Их платежи, оформленные до повышения ключевой ставки ЦБ, останутся на уровне 27 февраля, сообщил председатель правительства.

Платежи физических лиц по ипотечным кредитам, оформленным до изменения ключевой ставки, и вовсе останутся на уровне по состоянию на конец февраля, — сказал глава кабмина.

Мишустин подчеркнул, что ключевая задача правительства — помочь тем, кто столкнулся с ростом выплат процентов по ранее выданным кредитам и брал займы с плавающими ставками. Согласно его информации, общий объём данного кредитного портфеля составляет около 11 трлн рублей.

Ранее российское правительство подготовило нoвый план поддержки экономики в условиях западных санкций. Об этом заявил прeмьер-министр Михаил Мишуcтин на заседании президиума прaвкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Правительство выделило порядка 546 миллиардов рублей из федерального бюджета на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей. Большая часть этих средств пойдёт на ежемесячные выплаты семьям с детьми от 8 до 16 лет включительно.