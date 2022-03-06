Ипотечникам рассказали о последствиях банковских санкций

События на Украине и принятые вслед за ними санкции против РФ могут спровоцировать проблемы граждан, оформивших валютную иптеку в попавшем под санкции замки. Об этом РИА Новости рассказал директор консультационного центра «Дом.РФ» Михаил Ковалёв.

Зарубежные страны начали вводить санкции против России после того, как президент страны Владимир Путин признал независимость самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, а чуть позже объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков — Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие», Промсвязьбанк и банк «Россия». Ряд государственных компаний оказались в затруднении относительно привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза закрыли воздушное пространство для самолётов РФ.

По словам Ковалёва, ситуация с внесением банков в санкционный список почти не отражается на ипотечных заёмщиках, поскольку большинство кредитов выданы в рублях. Однако у граждан с валютной ипотекой могут возникнуть сложности.

Там могут быть либо задержки с переводом платежей, либо блокировка на счетах. Таких заемщиков меньшинство, но им рекомендуем заранее делать платежи, чтобы понимать, что этот платеж точно дойдет. Если есть понимание, что что-то мешает прохождению платежа, можно искать альтернативный способ погашения кредита, — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что факт обесценивания рубля не влияет на договорённости между банком и заёмщиком. Платежи должны быть погашены независимо от курса валют. Если банк-кредитор стал банкротом, это также не влияет на ипотечников. Новый кредитор и АСВ уведомят граждан о новых реквизитах, на которые следует переводить платежи.

Ранее в Минстрое РФ сообщили, что программы ипотечного кредитования на льготных условиях в России продолжат работать по действующим правилам. Они сохранятся до конца марта 2022 года.