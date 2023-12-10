Иосиф Пригожин попал в больницу

Фото: Global Look Press

Иосиф Пригожин

Музыкального продюсера Иосифа Пригожина экстренно госпитализировали, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова его ассистента Станислава Калинкина. Сам Пригожин рассказал агентству, что ему ставят капельницу.

Это внеплановая госпитализация. Причины мне пока неизвестны, — сказал Калинкин.

В беседе с журналисткой Ксенией Собчак Пригожин подтвердил, что его госпитализировали в клинический госпиталь Лапино. Он поделился, что врачи подозревают у него пневмонию. При этом продюсер заверил, что ничего серьезного с его здоровьем не происходит.

Просто сильный грипп, есть подозрение на пневмонию... С чего паника, не понимаю, — отметил Пригожин.

В апреле Иосифу Пригожину стало плохо на съемках телешоу «Звезды сошлись». По словам продюсера, он долго сопротивлялся и не хотел вызывать скорую, однако все же допустил врачей для оказания первой помощи. Госпитализация ему не потребовалась, позднее он сам обратился в клинику.

По его мнению, причиной ухудшения здоровья могли стать последствия от перенесенного ранее коронавируса. При этом коллеги продюсера по съемочной площадке изначально подумали, что у него инсульт, поскольку его лицо онемело, добавил Пригожин. Он добавил, что планирует лечиться только у московских врачей.