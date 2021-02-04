Инженеры и врачи попали в список самых высокооплачиваемых профессий в РФ

https://static.news.ru/photo/12324734-678c-11eb-bb46-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В январе российские работодатели сделали самые выгодные предложения по работе с точки зрения заработной платы инженерам, механикам, стоматологам, машинистам, пилотам и программистам. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы Роструда.

Отмечается, что высококвалифицированным инженерам предложили зарплату от 300 тысяч рублей в месяц. Специалист соответствующего профиля, к примеру, требуется в Хабаровском крае. В этом регионе работодатели ищут главного инженера с опытом работы на горных предприятиях и знанием промывочных приборов. В Калининградской и Челябинской областях, на Чукотке, в Татарстане и Якутии инженерам готовы предложить зарплату от 200 тысяч рублей.

От 200 до 300 тысяч в Приморье, Якутии и Иркутской области могут получить механики и машинисты буровой и погрузочных машин. От специалистов работодатели требуют опыт работы, отсутствие вредных привычек и профильное образование. В Омской области и на Сахалине механикам на судне предложили зарплату до 150 тысяч рублей.

Одна из московских авиакомпаний обнародовала данные по вакансии пилота. Работая на фирму, сотрудник будет получать в месяц 330 тысяч рублей. К соискателю предъявляются следующие требования: владение английским языком, большое количество часов налёта, навыки пилотирования конкретной модели самолёта и наличие необходимых допусков и свидетельств.

В Красноярском крае, Югре и Республике Саха требуются вторые пилоты и командиры. Им предложили зарплату от 140 до 250 тысяч рублей. Программисты могут получать в месяц до 250 тысяч.

Вакансии для врачей с зарплатой от 100 тысяч рублей разместили городские и частные поликлиники и больницы Свердловской области, Красноярского края, ЯНАО, Воронежской области, Камчатского края, Югры, Якутии. Им требуются стоматологи, инфекционисты, терапевты, анестезиологи-реаниматологи и другие медики, передаёт РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, в России в январе 2021 года количество вакансий по работе в удалённом формате выросло на 57% по сравнению с показателями декабря 2020 года и достигло цифры 32 тысячи.