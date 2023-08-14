Инженер указал на опасность быстрой зарядки электросамоката в жару Инженер Пелегов рассказал об опасности возгорания электросамоката в жару

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Поездка на самокате в жаркую погоду с использованием максимальной мощности и его последующая зарядка могут стать причиной возгорания, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» старший научный сотрудник ЦК НТИ «Мобильные накопители энергии» Института электродвижения МФТИ Дмитрий Пелегов. По его словам, «виновником» пожара может стать перегревшийся аккумулятор.

Основными причинами возгорания электрического транспорта являются нарушение целостности аккумулятора, либо сбой в контроле процесса зарядки. Вероятность сбоя может вырасти, если перед зарядкой электросамоката сильно нагреть аккумулятор. Например, если в жару наматывать на нем круги на предельной скорости, а потом сразу поставить на быструю зарядку, — предупредил эксперт.

При этом он подчеркнул, что нарушить целостность аккумулятора электросамоката сложно даже в ДТП, поэтому возгорания по этой причине происходят крайне редко. Однако иногда аккумулятор может загореться в результате ошибки дизайна ячеек батареи, что при определенном стечении обстоятельств может привести к внутреннему замыканию и последующему возгоранию.

Подобное возможно, если это новый и никому не известный производитель, или если он вынужден экономить для повышения своей доходности. В любом случае, чем больше накапливает энергии то или иное устройство, тем аккуратнее надо быть с его эксплуатацией, — подытожил инженер.

Ранее трое детей пострадали при пожаре в квартире дома на Минской улице в Москве, который случился из-за внезапно вспыхнувшего электросамоката. Дети получили сильные ожоги верхних дыхательных путей, их госпитализировали.