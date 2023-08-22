Инженер объяснил, почему нельзя спускаться в коллекторы Инженер Климов: при походах в коллекторы можно погибнуть от удара током

Фото: Кирилл Зыков /Агентство «Москва

Походы в коллекторы опасны не только из-за возможности затопления во время дождей, но также из-за риска погибнуть от удара током, предупредил инженер по эксплуатации Кирилл Климов. В разговоре с KP.RU специалист отметил, что в Москве коллектор Неглинки, в котором погибли диггеры и туристы в ходе незаконной экскурсии, находится рядом с тоннелями метро.

Теоретически все сделано так, что сам дождевой коллектор, который в ливни заполняется до потолка не соседствует с электрокабелями — они в других помещениях. Но где гарантия, что какой-то кабель не оборвался и ток по сырой поверхности не попадет на воду и не ударит туриста? — пояснил инженер.

В канализационных коллекторах скапливается метан, взрывоопасный газ образуется при гниении, уточнил специалист. Климов подчеркнул, что также могут быть скопления сероводорода, пары аммиака и углекислого газа. Из-за этого человек, находясь в коллекторе, может задохнуться.

Поэтому с собой берут газоанализаторы и бензиновые лампы для проверки. При этом часто все эти газы скапливаются в канализационных, а не дождевых коллекторах. Но исключения из правил тоже есть. Неосторожная искра и все взрывается, — рассказал инженер.

Кроме того, в коллекторах Неглинки, где и произошла трагедия, расположены стоковые трубы с тротуаров и проезжей части. Они приносят мусор и камни, которые могут поранить человека, пояснил специалист. Он добавил, что сами диггеры носят каски, но при этом редко выдают их туристам.

По словам Климова, находиться в коллекторе могут только совершеннолетние, которые являются рабочими. На место всегда выезжает бригада как минимум из трех человек и только один может спуститься в колодец — остальные поддерживают с ним связь, держат страховочный трос и отгоняют прохожих.

20 августа в Москве во время незаконной экскурсии по коллекторам Неглинки погибли восемь человек. Из-за сильного дождя резко поднялся уровень воды. Следователи выяснили, что экскурсия по коллекторам началась в районе театра Дурова. Поиски погибших были завершены 22 августа.