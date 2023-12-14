Инженер назвал виды строительства, которые не стоит проводить зимой Инженер Мамин: зимой не стоит проводить земляные работы

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При строительстве зимой не стоит проводить земляные работы, предупредил инженер Дмитрий Мамин. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист пояснил, что в состав мерзлого грунта попадает вода, а твердые комки имеют свойство образовывать пустоты. Весной при оттаивании грунт может сильно просесть.

Промерзание грунта требует больших усилий при обустройстве котлована. В состав мерзлого грунта входит вода, а его твердые комки могут образовывать пустоты. При засыпании котлована порода теряет пластичность и не утрамбовывается, — пояснил инженер.

Также при проведении бетонных работ в холод важно поддерживать плюсовую температуру вплоть до набора проектной прочности. Мамин отметил, что существуют специальные противоморозные добавки, но они могут сказаться на расходе цемента и прочности бетона и даже нанести вред здоровью. Кроме того, температурные ограничения есть и при укладывании кирпича или газоблоков. Чтобы избежать проблем, рекомендуется использовать цемент повышенной прочности.

При проведении строительных работ зимой большую роль играет человеческий фактор. Несоблюдение технологий может привести к ухудшению качества дома. В связи с этим Мамин посоветовал нанимать только проверенные строительные бригады.

Применение ГОСТ при строительстве обязательно и имеет силу закона. Стройка зимой тем и опасна, что сложно проконтролировать технологию выполнения некоторых работ, чтобы в дальнейшем доказать застройщику, что нарушена методика, — заключил инженер.

Эксперт по недвижимости Денис Ромодин ранее рассказал, что советские «панельки» превосходят новостройки по качеству, благодаря чему «стареют» гораздо медленнее. Кроме того, чаще всего они находятся в престижных районах города, а не на окраинах.