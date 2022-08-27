Инвестор рассказала, как сэкономить до 50% на сборах в школу Инвестор Волкова посоветовала заранее закупаться к 1 сентября и пользоваться кэшбеком

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Чтобы сэкономить на подготовке к 1 сентября, необходимо отдать предпочтение онлайн-шопингу, научиться сравнивать предложения по цене, находить более дешевые аналоги брендовым вещам и не забывать пользоваться всевозможными кэшбеками, заявила в беседе с NEWS.ru инвестор Татьяна Волкова. По ее словам, сэкономить до 50% при сборах ребенка в школу можно, если начать «закупку» еще весной либо отложить покупку менее важных вещей до сентябрьских распродаж.

Первый способ — заказывать через интернет. В этом случае вы сможете сэкономить от 10% до 30% от стоимости всего: канцтоваров, одежды, обуви. Второй способ — научиться сравнивать предложения по цене. Иногда один и тот же бренд, одни и те же товары на разных сайтах продают по разной стоимости и в разной комплектации, — рассказала Волкова.

Она отметила, что на некоторых ресурсах можно найти скидки и акции в категории «3 = 2», что позволит закупиться к 1 сентября гораздо дешевле. По мнению эксперта, не стоит также забывать о кэшбеке, который помогает минимизировать стоимость покупок. Кроме того, Волкова рекомендовала начинать подготовку к Дню знаний заранее, например, весной, во время учебного года. В таком случае, считает эксперт, можно сэкономить до 50%.

Шестой способ — устроить школьный шоппинг в первых числах сентября. Обычно в этот период магазины запускают масштабные распродажи. Закупайте чуть с опозданием вещи, которые нужны не так срочно: второй комплект школьной формы, обуви и большую часть канцтоваров, — добавила Волкова.

Ранее кандидат психологических наук Светлана Колосова в беседе с NEWS.ru подчеркнула, что родителям очень важно настроить своих детей на новый учебный год, это нужно делать спокойно и ни в коем случае не вселять чувство страха. По ее словам, не нужно пугать ребенка школой, допускать агрессивное поведение в его адрес, возбуждать негативные эмоции, говоря, что за лето он разленился. Как отметила психолог, необходимо настраивать своих детей так, чтобы они с удовольствием шли на занятия, будь то детский сад, школа или университет.