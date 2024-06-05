Инвестор Новак добровольно сдался полиции после приговора Юрист Гилев: приговоренный к колонии инвестор Новак добровольно сдался полиции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Немецкий инвестор BelkaCar Ральф Новак, приговоренный к заключению в колонии общего режима, добровольно явился в правоохранительные органы, сообщил ТАСС адвокат Иван Гилев. По его словам, явку мужчины в настоящий момент оформляют.

Новак добровольно явился в правоохранительные органы, сейчас его оформляют. Перед вынесением приговора у него случился нервный срыв, затем он обратился к адвокатам и по рекомендации сегодня добровольно явился для отбывания наказания, — объяснил юрист.

Адвокат уточнил, что защита инвестора вряд ли будет обжаловать решение суда. Известно, что Новак, будучи под домашним арестом, не пришел на вынесение приговора по делу о хищении акций BelkaCar.

Накануне Тушинский районный суд Москвы приговорил Новака к пяти годам колонии общего режима за хищение акций каршеринговой компании. Бизнесмену также выписали штраф в 800 тысяч рублей. Второй фигурант Ильнур Азмуханов получил четыре года колонии со штрафом в 500 тысяч рублей. Требование истца удовлетворено частично — на 393 млн рублей.

Уголовное дело возбудили еще в сентябре 2021 года. Иск подал соучредитель швейцарской компании Bryanston Resources AG (BRAG) Бенедикт Соботки. Предприниматель заявил, что Новак и Азмуханов продали 52% акций BelkaCar по заниженной цене, не уведомив его. Суд начал рассматривать дело в конце 2023 года.