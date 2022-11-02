Инвестор назвал россиянам минимальную сумму для открытия бизнеса Инвестор Кудинов: минимальная сумма стартового капитала для открытия бизнеса составляет 100–200 тысяч рублей

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Чтобы открыть собственное дело, достаточно суммы стартового капитала в размере от 100 до 200 тысяч рублей, рассказал «Газете.Ru» инвестор и отельер Кирилл Кудинов. По его словам, такой подход является максимально безопасным и доступным для каждого россиянина. Главное, чтобы продукт или услуга были действительно полезны для клиента, добавил он.

Кудинов отметил, что этим вопросом задаются многие начинающие предприниматели. По словам эксперта, многие думают, что для запуска бизнеса требуется как минимум 200–300 тысяч рублей, чтобы зарегистрировать юридическое лицо, арендовать помещение для офиса и нанять первых сотрудников. Другие полагают, что ещё несколько миллионов рублей необходимы на приобретение оборудования, закупку продукции и масштабную рекламную кампанию, однако, по мнению инвестора, для запуска бизнеса достаточно стартового капитала даже в 100–200 тысяч рублей.

Мой фокус был на продажах и взаимодействии с клиентами. Через два года, когда у меня был постоянный пул клиентов и понятный доход, я перешёл к юридическому оформлению компании, аренде офиса и найму сотрудников в штат. Мои расходы в первый месяц составили около 100 тысяч рублей. Доход от проекта на тот момент существенно превосходил эту сумму, — рассказал Кудинов.

При этом отельер подчеркнул, что на момент старта бизнеса должна быть просчитана финансовая модель, продумана целевая аудитория, создана упаковка продукта и организована рекламная кампания.

Кудинов также признался, что у него самого тоже были неудачные бизнес-кейсы, однако из-за минимальной суммы первоначальных вложений потери не превышали 200–300 тысяч рублей. Эксперт обратил внимание на то, что важно не бояться совершать ошибки и двигаться вперёд.

Кроме того, Кудинов рекомендовал работать исключительно по предоплате и не влезать в долги, не получив подтверждения работоспособности бизнес-модели. Главное, по мнению инвестора, вкладывать в бизнес те деньги, которые не страшно потерять.

Инвестор Артём Бриус ранее рассказал, что ведение бизнеса с друзьями — одна из топ-5 ошибок начинающих бизнесменов, а не отличная идея, как кажется на первый взгляд. По его словам, близкие приятели перебрасывают ответственность друг на друга и хуже справляются с задачами. Эксперт подчеркнул, что проект в таком случае станет «пробуксовывать» и в итоге развалится.