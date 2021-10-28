Инвестменеджер назвал признаки финансовых пирамид

Обещания высокого дохода и просьбы привлекать новых участников — это признаки финансовой пирамиды, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» инвестиционный менеджер компании «Открытие брокер» Тимур Нигматуллин.

По его словам, новые финансовые пирамиды в виде онлайн-игр устроены так же, как схема Понци — первый из подобных мошеннических проектов. В их основе перераспределение капитала между участниками, но не его приумножение.

Она появилась в США несколько десятков лет назад и особо не изменилась. Потому что те механизмы, которые тогда были выявлены и теперь находятся в основе подобных сервисов, они хорошо работают. Это социальная инженерия, это свободное социальное взаимодействие. Сейчас это называется сетевой маркетинг. Принцип: компания не приумножает капитал, а просто перераспределяет между участниками, — сообщил Нигматуллин.

Ранее Центробанк России выявил распространение нового типа финансовых пирамид в форме инвестиционных онлайн-игр. Они привлекают деньги с помощью игровой криптовалюты. За девять месяцев обнаружены 424 таких проекта.