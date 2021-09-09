Инвалид пожаловался на невозможность припарковаться у больниц в Москве

На сегодняшний день в Москве обострилась проблема с парковками для инвалидов около больниц. При этом выделенные под это места обычно заняты совсем не людьми с ограниченными возможностями. Об этом «Новым Известиям» сообщил москвич, инвалид второй группы Андрей Цветков.

Я с виду — здоровый мужик. Но мне трудно объяснить людям, которые забирают машины инвалидов около больниц, что такое жить в памперсе или с катетером. Да, у меня онкология, 2-я группа. И тем страшнее, когда много говорят о заботе о нас, но при этом некоторые службы, типа МАДИ, просто делают на нас деньги, — пожаловался мужчина.

По его словам, недавно он не смог спасти автомобиль со знаком «Инвалид» от службы эвакуации, который они забирали около онкодиспансера у метро «Войковская». При этом можно представить, какой сильный стресс будет у человека, когда он выйдет на улицу и не обнаружит свой автомобиль. Кроме того, подобные ситуации могут закончиться операцией, так как переживать такие состояния инвалидам очень вредно.

Однако машина, которую пытался отбить Цветков у службы эвакуации, стояла в неположенном месте. Многие инвалидные организации, проконсультировавшие его по данному случаю, сообщили, что штраф владельцу автомобиля, хоть он и инвалид, всё равно выпишут, так как не было подъезда к социальным объектам. Но несмотря на это, многие эксперты признают, что припарковаться в Москве у больниц практически невозможно и эту проблему никто решать не собирается.

Ранее сообщалось, что проводник не разрешил матери 10-летнего ребёнка с ДЦП взять спецкресло в салон самолёта, выполнявшего рейс Симферополь — Екатеринбург. В результате женщине пришлось более трёх часов во время полёта держать сына-инвалида на коленях.