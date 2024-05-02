Интим-салон для VIP-клиентов прикрыли в центре Петербурга

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подпольный интим-салон для обеспеченных клиентов был пресечен полицией в Центральном районе Северной столицы, сообщило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Заведение, занимающееся проституцией, функционировало в доме 88 на Невском проспекте с мая 2022 года.

В результате полицейской операции были задержаны трое администраторов салона в возрасте от 28 до 44 лет. Затем полицейские отправились в Москву, где задержали предполагаемого организатора этого нелегального борделя — 27-летнего петербуржца.

По предварительным оценкам, объем выручки салона за весь период его деятельности достиг нескольких миллионов рублей. Средний чек за предоставляемые интимные услуги колебался от 40 тысяч до 180 тысяч рублей. Постоянные VIP-клиенты имели доступ к гибкой системе скидок и получали кешбэк за приглашенных ими новых посетителей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 241 УК РФ.« Организация занятия проституцией». Расследование продолжается.

Ранее пожилой житель Москвы украл из интимного салона на Мичуринском проспекте кожаную плетку черного цвета стоимостью 2600 рублей. 62-летний мужчина ранее не привлекался к уголовной или административной ответственности.