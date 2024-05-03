Тайны Брежневой, откровения Ивлеевой, «царь-поезд» на СВО: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Вера Брежнева, Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева дала первое интервью после скандала с «голой» вечеринкой в московском клубе «Мутабор», поклонники заподозрили украинскую певицу Веру Брежневу в возвращении к бывшему мужу композитору Константину Меладзе, российский «царь-поезд» с двумя тысячами вагонов заметили в Донецкой Народной Республике — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что сказала Ивлеева в первом после «голой» вечеринки интервью?

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева пропала с радаров после скандальной «голой» вечеринки, которая прошла в московском клубе «Мутабор» 20 декабря. Она изредка публиковала посты в социальных сетях, не появлялась на светских мероприятиях, а недавно удалила все посты в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Ивлеева решила прервать молчание и ответить на все актуальные вопросы. Она дала интервью блогеру и ресторатору Андрею Третьякову для его YouTube-канала, в котором рассказала о последствиях «голой» вечеринки, поездке в Донбасс, возможном отъезде из России и желании создать честные СМИ.

Ивлеева призналась, что ей было «плевать» на хейт после извинений, принесенных в связи с «голой» вечеринкой. Звезда также отметила, что тусовка стала «мероприятием, которое произошло не в то время, не в том месте».

«Мне было неловко перед аудиторией. Реакция была искренне попросить прощения, то есть прямо поговорить, извиниться, признать, что какие-то ниточки были утеряны. То, как это восприняла общественность, мне, честно говоря, плевать. Я была искренней, это было честно, это было на эмоциях», — сказал блогер.

Она также рассказала, что после посыпавшегося на нее хейта приняла решение «уйти в режим тишины». Таким образом знаменитость пыталась поправить свое психологическое и ментальное состояние. При этом, как она призналась, продолжала следить за всеми публикациями, связанными со скандальной вечеринкой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Свой 33-й день рождения 8 марта Ивлеева провела в Донбассе. Она не афишировала визит специально, чтобы избежать привлечения внимания в общественном пространстве.

«Мне было очень важно поехать самостоятельно, без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, чтобы выстроить свое собственное впечатление, понять свои ощущения, ну и в целом познакомиться с регионами и людьми, которые там проживают», — рассказала Ивлеева.

По словам звезды, она в том числе посетила Мариуполь, а также линию соприкосновения, где побыла в течение 15 минут. Она призналась, что в этот момент все молчали.

«Я, когда готовилась к этой поездке, придумывала какие-то картинки, пыталась предугадать свои впечатления, думала, что будет страшно. Но страха было меньше всего, у меня было замирание сердца», — поделилась блогер.

При этом она согласилась с высказыванием донецкого рэпера ОМа (настоящее имя — Дмитрий Пахомов), который заявил, что звезды «голой» вечеринки приезжают в Донбасс, чтобы «обелить свою честь». Как отметила Ивлеева, она могла последовать примеру своих коллег еще в январе, если бы ее поездка в Донецк была необдуманной и без души.

«СМИ это все неприятным образом раздули. Но я согласна с этим высказыванием. И я прекрасно теперь понимаю, о чем речь. И если бы моя цель была ежеминутной, быстрой, секундной, необдуманной, без души, сердца и переосмысления, то, наверное, я бы этой возможностью воспользовалась еще в январе по примеру коллег. Но это не мой путь», — сказала Ивлеева.

Говоря о возможном отъезде из России после скандальной вечеринки, она заявила, что у нее никогда не было желания покинуть родину. Звезда подчеркнула, что столкнулась с «тотальным враньем». Она также рассказала об отношении к президенту РФ Владимиру Путину и отметила, что симпатизирует и уважает главу государства. Знаменитость добавила, что не понимает, почему среди блогеров «принято» ругать российского лидера. По ее словам, это надо менять.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

«Если вспоминать январские события, один Telegram-канал писал, что в моем офисе проводятся обыски. Хотя этого близко не было, были сотрудники, но все было тихо и спокойно. Это разжигание неадеквата и шумихи, которых и так хватало», — отметила Ивлеева.

Кроме того, блогер назвала ярким примером клеветы ее отъезд в Дубай. По словам Ивлеевой, слухи появились в Рождество, которое она отмечала дома со своими близким.

«Писали, что Ивлеева была замечена с чемоданами. Даже цвет чемоданов называли. И мы сидели это читали, и я думаю, зачем это писать, зачем так поступать с человеком? За что и почему? Ведь аудитория верит в это и переживает и думает, что я покинула Россию, хотя я этого не делала ни разу, я была либо в Москве, либо в Петербурге», — сказала знаменитость.

Из-за «голой» вечеринки Ивлеева захотела создать «классные и честные СМИ». Такое желание у нее появилось после появления в Сети, в том числе в Telegram-каналах, публикаций с домыслами и отсутствием фактов.

«Благодаря этим событиям, которые произошли со мной непосредственно, и на опыте, по чтениям новостей, вымыслов, отсутствию фактов практически в ноль я поняла, что есть возможность и энтузиазм создать честные СМИ», — сказала Ивлеева.

По мнению блогера, необходима пресса, которая бы анализировала ситуацию с двух сторон. Звезда пожаловалась, что после скандальной вечеринки у нее такой возможности не было.

Продюсер Иосиф Пригожин считает, что Ивлеевой необходимо дать возможность и шанс жить как нормальному человеку. По его словам, он увидел искренность в словах Ивлеевой. Как отметил продюсер, все, что произошло после тусовки в московском клубе «Мутабор», стало для блогера серьезным испытанием.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Иосиф Пригожин

«Каждый имеет право на ошибки, каждый имеет право на исправление. Мы не можем осуждать чужие ошибки. Видно, что Настя раскаивается. А ее начинают „бить“ и унижать, это неправильно, лежачих не бьют. <...> В этом интервью я увидел искренность в ее словах. Донбасс действительно не прачечная, Ивлеева туда поехала точно не для того, чтобы ее простили. На все ситуации нужно смотреть с двух сторон. Мы должны ей дать возможность и шанс, чтобы Настя смогла жить как нормальный человек», — сказал Пригожин.

Он подчеркнул, что либеральная часть покинувших Россию людей может забрасывать Ивлееву камнями, но раскаиваться и исправляться — это ее выбор, и такое осуждать нельзя. По мнению Пригожина, раньше у блогера не было фильтра и контроля, а сегодня, с учетом всех обстоятельств, он появился.

Брежнева вернулась к Меладзе?

Украинскую певицу Веру Брежневу заметили на вилле, расположенной на берегу итальянского озера Гарда, которая раньше принадлежала ее экс-супругу композитору Константину Меладзе. Позже артистка поделилась снимками дома в Instagram (деятельность в РФ запрещена), не сообщив, находится ли она в Италии в компании бывшего мужа. Поклонники в Сети предположили, что пара могла воссоединиться после развода.

Особняк в итальянских Альпах был приобретен Меладзе за несколько лет до того, как они с Брежневой покинули Россию. После развода артистов исполнительница жаловалась на одиночество и депрессию, говорила, что начинает жизнь с чистого листа.

Теперь же выяснилось, что артистка не потеряла доступ к недвижимости бывшего супруга. По утверждению издания, Брежнева вытребовала хорошие условия в обмен на свое молчание о личной жизни экс-мужа. Она пообещала не рассказывать прессе об изменах Меладзе бывшей жене и других «грязных секретах».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Вера Брежнева

Первые слухи о расставании звездной пары начали распространяться в 2022 году. Тогда певица появилась на публике без обручального кольца и удалила из социальных сетей все фотографии с супругом. В октябре 2023-го певица сообщила, что они с Меладзе развелись. Позднее в интервью YouTube-каналу «Динара Сатжан» Брежнева рассказала, что переживала развод полтора года. Артистка призналась, что дала себе возможность «отгоревать», но не стала задерживаться в «состоянии жертвы». По словам Брежневой, она восприняла трудности как жизненный урок и решила «двигаться дальше».

«Я выбираю любить себя и идти вперед. Иногда даже вопреки. Все ждут, что я расклеюсь, буду слабой, буду сидеть и причитать: как было раньше хорошо, а вот сейчас плохо», — сказала певица.

Брежнева отметила, что в моменты печали всегда ставит себе «дедлайн», чтобы не задерживаться в «состоянии жертвы». По ее словам, главное — это «быть у себя на первом месте».

«У меня были в жизни сложные периоды. Я могу быть артистом, но я точно так же прихожу домой, и у меня есть свои особенности, свои нюансы... Мужчины, которые себя определенным образом ведут. Я себя определенным образом веду, дети... И первое, что я себе в это время даю, — это возможность погоревать. Если мне плохо, я горюю. Но тут самое главное — не задерживаться в этом состоянии. Потому что состояние жертвы — это деградация», — пояснила певица.

Еще до брака с Меладзе Брежневой приписывали роман с юмористом Сергеем Светлаковым. В 2012 году артисты вместе снялись в фильме «Джунгли», где играли семейную пару, которая столкнулась с кризисом и решила отправиться в экзотическое путешествие. По возвращении из командировки и Светлаков, и Брежнева развелись со своими возлюбленными, после чего и появились слухи о завязавшемся между ними романе. Новая волна предположений начала распространяться после участия артистов в шоу Comment Out, где юморист помог певице расстегнуть бюстгальтер.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Светлаков

Позднее Светлаков признался, что поклялся Брежневой не раскрывать тайну их отношений. Он также добавил, что в период совместных съемок в Таиланде они стали общаться ближе.

«Нам просто в единицу времени получилось и творчески друг в друге, и по-человечески раствориться. И мы друг другу тогда были явно нужны. <...> У меня с Верой был договор, когда будут касаться какой-то такой темы, я буду всегда отвечать: «Я поклялся не говорить». И пускай это будет в пространстве и во Вселенной... Да нет, это была сиюминутная шутеха», — сказал комик.

Что известно о 30-километровом «царь-поезде» ВС России?

В Сети появилось видео 30-километрового российского «царь-поезда», который заметили в Донецкой Народной Республике. Уникальный состав, включающий в себя две тысячи вагонов, растянулся от Еленовки до Волновахи.

«Она постоянно двигалась, и через эти вагоны невозможно пробиться ни танку, ни бронированным машинам, ни пехоте», — сказал автор на видео.

По данным Telegram-канала «Военный осведомитель», поезд создавался в качестве баррикады еще несколько месяцев назад на случай возможного прорыва ВСУ на Донецком направлении. Канал пишет, что во время движения состав становится естественным препятствием не только для пехоты, но и для тяжелой военной техники противника. Вагоны скреплены так, что даже в случае падения они не разъединятся.

О появлении в зоне спецоперации «царь-поезда» впервые сообщили украинские военные в феврале. Тогда были предположения, что конструкция используется в качестве линии обороны с огневыми точками.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Позднее в Сети опубликовали кадры модернизированного грузовика Вооруженных сил России. Снимок показал Telegram-канал «Уголок Ситха». Где именно его сделали, не уточняется. Отмечается, что на автомобиль установлена защита от беспилотников. На обнародованной в Сети фотографии можно увидеть, что на машине с символом V закреплено защитное покрытие, в том числе для колес. Над кабиной видна сетка, а перед решеткой радиатора установлена похожая на ковш металлическая конструкция с цепями.

Российские инженеры продолжают модернизировать технику, используемую бойцами в зоне специальной военной операции на Украине, а также создавать различные комплексы для защиты объектов на территории РФ. Так, во время форума «Армия-2024» в подмосковной Кубинке, который состоится 12–18 августа, будет представлена новая цифровая система безопасности «Пятница», которая способна обезопасить важные масштабные объекты от атак дронов. Ее разработчик пояснил, что там же покажут автоматическую пулеметную платформу.

Он подчеркнул, что «Пятница» является программным решением, объединяющим все системы безопасности в единый центр. В ней аккумулировано все лучшее из промышленности и кибербезопасности. Система позволяет управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах.

«Мы должны понять, как нам работать по дрону, исходя из специфики типов БПЛА, не теряя времени. Система „Пятница“ помогает выбрать оптимальный тип воздействия, исходя из разных факторов», — уточнил разработчик.

Специалист пояснил, что такое название системы появилось потому, что ее придумали в пятницу. Других скрытых смыслов нет.

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