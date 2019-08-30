https://static.news.ru/photo/334b74c8-cd45-11e9-89f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва,/Global Look Press

На южном участке салатовой линии метро в Москве увеличился интервал движения поездов. Это на сделано на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена для осмотра инфраструктуры.

Сообщение появилось в Twitter столичной подземки. Таков порядок при малейшем подозрении на работу метро. Безопасности пассажиров и системе движения поездов ничего не угрожает.

На южном участке Люблинско-Дмитровской линии увеличены интервалы для осмотра инфраструктуры. Таков порядок: при малейшем подозрении мы проверяем все системы, связанные с движением поездов. Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает. — Московское метро (@MetroOperativno) 2 сентября 2019 г.