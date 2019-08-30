Фото: АГН Москва,/Global Look Press

На южном участке салатовой линии метро в Москве увеличился интервал движения поездов. Это на сделано на Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена для осмотра инфраструктуры.

Сообщение появилось в Twitter столичной подземки. Таков порядок при малейшем подозрении на работу метро. Безопасности пассажиров и системе движения поездов ничего не угрожает.

Ранее News.ru сообщал, что футбольный матч на стадионе «Открытие Арена» стал причиной

АГН Москва,/Global Look Press
«Спартак» «фиолетовой» ветки столичной подземки. Её северный вестибюль работает только на выход.

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