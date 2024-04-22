Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о крупной растрате в РЖД Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате 330 млн рублей в РЖД

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Интерпол приостановил международный розыск предпринимателя Вячеслава Шеянова, который проходит по делу о растрате средств РЖД на сумму более 330 млн рублей, пишет «Коммерсант». Его личные данные в базе организации заблокированы.

По данным издания, решение приостановке розыска Шеянова последовало после обращения в Интерпол его адвоката. Отмечается, что российская сторона направила запрос на розыск бизнесмена в прошлом году. Помимо Шеянова, по делу проходят бывший гендиректор дочерней структуры РЖД «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) Михаил Акулов и руководитель «Мехпрачечная СвЖД» Андрей Воронин.

По предварительной информации, РЖД выделили 300 млн рублей на строительство механизированной прачечной в Екатеринбурге. Следствие утверждает, что ФПК и «Мехпрачечная» заключили два договора оказания услуг и инвестирования. По первому компания Шеянова незаконно получила «повышенный доход», а по второму должна была быть построена прачечная, но средства похитили.

Ранее Басманный суд Москвы принял решение о заключении под стражу трех обвиняемых в сговоре об обеспечении армии низкокачественными продуктами питания по завышенным ценам. Фигурантами уголовного дела стали Александр Михаленко, Валерий Ковачевич и Эльвира Смирнова.