https://static.news.ru/photo/cb75a306-35df-11ea-a3e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Аудитория Интернета выросла в 2019 году увеличилась на 3,4 млн россиян. При этом подавляющее большинство из них — люди старшего возраста, сообщили аналитики. Численность молодёжи почти не растёт, так как практически вся она — уже онлайн.

За год аудитория пользователей старше 65 лет увеличилась с 26% до 36%, а число россиян в возрасте от 50 до 64 — с 63% до 66%, передаёт РБК со ссылкой на данные аналитического агентства GfK. Доступ к глобальной сети сейчас имеют 94,4 млн россиян.

Впрочем, как отметили исследователи, речь идёт не о приходе в интернет предпенсионеров и пенсионеров. Это в основной своей массе те же люди, что раньше входили в более «молодые» категории пользователей, а сейчас перешли в старшую возрастную группу, не меняя своих привычек. Таким образом, аудитория Интернета «повзрослела» естественным путём.

Вместе с тем, немаловажным фактором остаётся и влияние младших членов семьи, которые отдают пожилым родственникам свои старые планшеты и смартфоны при покупке новых, а также рассказывают, как ими пользоваться.

При этом в России остаётся около 24 млн человек, которые по той или иной причине вообще не пользуются Сетью.

Ранее NEWS.ru писал, что в новогоднюю ночь россияне меньше совершали звонки. В первые часы после боя курантов они отдали предпочтение связи по Интернету.