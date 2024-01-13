Интернет-проект «Слово пацана» признали финансовой пирамидой Центробанк признал проект «Слово пацана/Slovopacana» финансовой пирамидой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк России внес интернет-проект «Слово пацана/Slovopacana» в список организаций с признаками финансовой пирамиды, говорится в сообщении регулятора. По информации Telegram-канала ЦБ «Финансовая культура», мошенники придумали структуру по мотивам одноименного сериала.

Наименование, знак обслуживания, коммерческое обозначение и иные средства индивидуализации лица «Слово пацана/Slovopacana». Признаки, установленные Банком России: признаки финансовой пирамиды, — сказано на сайте ЦБ.

Как уточняет «Финансовая культура», организаторы проекта предлагают сделать взнос в криптовалюте от $10, выдавая взамен какие-то токены, которые якобы постоянно растут в цене — до 25% в день. По убеждениям владельцев пирамиды, потом эти токены можно продать и получить огромную прибыль. Сайт интернет-проекта стилизован кадрами из «Слова пацана» и цитатами героев сериала.

Кинокритик Александр Шпагин ранее заявил, что режиссер «Слова пацана» Жора Крыжовников попал в яблочко. По его словам, россияне любят фильмы и музыку, связанные с 90-ми годами, из-за ностальгии по хитовости. Он подчеркнул, что для молодежи «занятно и прикольно» открывать себя в пацанах того времени.