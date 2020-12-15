Интернет-пользователи поспорили из-за названия нового видео Михалкова

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Режиссёр Никита Михалков анонсировал новый выпуск своей программы «Бесогон», который выйдет под названием «Не всё взбивается в масло», вызвавшем споры среди знатоков русского языка.

Говоря о новом расследовании, режиссёр выразил надежду, что оно понравится зрителям. Те в свою очередь, начали обсуждать о том «сбивают» или «взбивают» масло.

Одна из комментаторов поправила Михалкова, сообщив, что масло «сбивают».

Сбить бутылку со стола, а взбить, насытить кислородом, — ответил ей другой пользователь.

Ещё одна зрительница заявила, что можно использовать оба варианта.

Другая не стала спорить и лишь отметила, что восхищается названиями выпусков «Бесогона».

Вот это знание русского языка! Браво, — добавила она.

Также пользователи предположили, что новое расследование Михалкова будет посвящено «сливкам общества» и канализационной трубе «слива на запад», или тому, что «не все патриоты являются теми, за кого себя выдают», передаёт «Царьград».

Как писал NEWS.ru, ранее Михалков раскритиковал современное образование в российских школах и заявил, что цифровизация пагубно влияет на знания детей.