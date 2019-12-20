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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рекомендовал священнослужителям проявлять скромность и деликатность по отношению к верующим, которые приходят на исповедь.

По его словам, таинство «не должно становиться местом для удовлетворения интереса к чужой жизни». Недопустимо делать процедуру «средством дознания или надзора, психотерапии, преодоления конфликтов и чего бы то ни было...