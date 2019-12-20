Пользователи соцсетей поддержали Эрика Давидыча, который сообщил о вымогательствах не только в отношении себя, но и других блогеров.
Эрик, мы с тобой, — такой комментарий чаще всего появляется под постом ютубера.
Один из пользователей назвал Давидыча «красавчиком», который «как всегда на высоте»,
Ранее NEWS.ru писал, что блогер обратился в правоохранительные органы с сообщением о вымогательстве. По его словам, злоумышленники пытаются получить 25 млн рублей. Мужчина рассказал, что последний инцидент произошёл на Васильевском острове. Неизвестный «швед» плюнул вслед машине блогера, чтобы его спровоцировать.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен