ФСБ может обязать интернет-компании хранить данные о платежах и геолокации

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Федеральная служба безопасности России предлагает на законодательном уровне обязать интернет-компании хранить и предоставлять по запросу данные о средствах платежа и геолокации клиента, следует из документа, опубликованного на портале проектов правовых актов. Как отмечается, отсутствие законной основы для этого негативно влияет на безопасность страны.

Отсутствие нормативно закрепленной обязанности по хранению и предоставлению органам Федеральной службы безопасности указанной категории сведений формирует неоднозначную правоприменительную практику, снижает эффективность оперативно-разыскной деятельности, негативно сказывается на обеспечении безопасности РФ, — говорится в тексте документа.

Сейчас эти сведения хранятся и обрабатываются, но напрямую в правилах не указаны, отметили в ФСБ. Представитель сервиса знакомств «Мамба» заявил РБК, что данные о геолокации по согласию пользователей предоставляют Google и Apple, а платежи регулируются банками.

Ранее сообщалось, что в России может стать обязательным «налог на трафик» для интернет-сервисов. Интернет-компании, которые формируют «основной трафик на сетях связи», предложили обязать заключать договоры о его пропуске с операторами.

Гендиректор CDNvideo Ярослав Городецкий считает, что инициатива направлена на получение отчислений от зарубежных компаний. А директор по технологии онлайн-кинотеатра ivi Евгений Россинский подтвердил, что компания уже платит за каналы связи с дата-центрами.