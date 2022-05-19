«Интерфакс»: cуд заочно арестовал Любовь Соболь и Леонида Волкова

Любовь Соболь / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд Москвы заочно арестовал политических активистов и юристов «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена, исполняет функции иностранного агента) Любовь Соболь (лицо, исполняющее функции иностранного агента) и Леонида Волкова (лицо, исполняющее функции иностранного агента), об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявления пресс-секретарь суда Екатерины Буровцевой. Отмечается, что очно также были арестован оппозиционеры Вячеслав Гимади (лицо, исполняющее функции иностранного агента) и Иван Жданов (лицо, исполняющее функции иностранного агента). Активистов обвиняют по делу о мошенничестве и создании экстремистского сообщества.

Судом удовлетворены ходатайства следователя об избрании в отношении Соболь и Гимади меры пресечения в виде заключения под стражу заочно. Мера пресечения избрана каждому на два месяца с момента задержания на территории РФ или с момента его экстрадиции на территорию РФ, — передаёт «Интерфакс».

Министерство юстиции России ранее внесло в перечень физлиц-иноагентов музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна. Список СМИ-иноагентов пополнили Владимир Милов и Любовь Соболь. Также СМИ-иноагентом признали лидера движения «Союз правых сил» Леонида Гозмана.

20 апреля Федеральная служба исполнения наказаний попросила изменить наказание Любови Соболь по делу о проникновении в жилище. Отмечается, что вместо исправительных работ она должна отбывать срок в колонии.