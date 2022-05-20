«Интересное, живое, развивающееся»: Песков о российском ТВ Песков назвал российское телевидение живым, интересным и развивающимся

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает российское телевидение живым, интересным и развивающимся. Об этом он заявил в интервью НТВ. Поздравляя бывшего гендиректора телеканала Владимира Кулистикова с 70-летием, он отметил «изощрённое чувство юмора» и «безупречное чувство стиля» медиаменеджера.

Он (Кулистиков. — NEWS.ru) внёс огромный вклад в становление современного НТВ, вклад в формирование нашего современного телевидения. А телевидение у нас в стране интересное, живое, развивающееся, — сказал представитель Кремля.

Песков отметил профессионализм экс-гендиректора НТВ, добавив, что «это его качество высоко ценит президент».

Владимир Кулистиков начинал свой путь в журналистике в 1985 году ещё в журнале «Новое время», затем работал в ведущей арабской газете Al-Hayat, а потом в «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иноагента). На НТВ он пришёл в 1996 году. С 2004 года по 2015-й был генеральным директором и главным редактором телекомпании.

В марте председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский призвал сократить число развлекательных передач на российском ТВ. Хорошим вариантом было бы вместо них показывать отечественные или зарубежные кинофильмы, отметил он.