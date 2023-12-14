Интерьер-стилист назвала наиболее неудачные новогодние подарки Интерьер-стилист Грань: новогодние подарки не должны захламлять дом получателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новогодние подарки, которые будут захламлять дом получателя, являются наиболее неудачными, рассказала в беседе с «МК в Питере» организатор пространства, интерьер-стилист Серафима Грань. По ее словам, необходимо заранее подумать, какой презент будет действительно приятен человеку.

В частности, эксперт рассказала, что фигурка зеленого деревянного дракона — символа 2024 года по восточному календарю — может выглядеть мило с точки зрения дарителя, однако у многих людей не хватает места в квартире для лишних вещей. В результате такой дракон может очень быстро переместиться в коробку на шкаф, где будет навсегда забыт.

Если в качестве подарка выбрана бомбочка для ванны, необходимо учесть, есть ли у человека ванна в принципе, или у него душевая кабина, продолжила специалист. Кроме того, многие предпочитают не лежать в воде, а обходятся быстрым душем.

Текстиль с новогодней символикой, в том числе скатерти, полотенца и прихватки, хорошо вписывается в рамки праздника, однако может не сочетаться с общим стилем жилья и вкусами его хозяина, добавила стилист. Что касается сертификатов на различные услуги и активности, то они могут стать замечательным подарком, но лишь в случае, если соответствуют увлечениям получателя подарка. Прыжок с парашютом, тур на горнолыжный курорт и билет на футбол могут вызвать неоднозначные чувства, а иногда оказаться абсолютно неуместными.

Ранее клинический психолог Маргарита Алексеева посоветовала супружеским парам не прятать новогодние подарки только под елкой, а превратить их поиск в азартный квест. По словам специалиста, лучшим вариантом станут «две-три станции» до сюрприза в виде записок, указателей в виде стрелок или дорожки из мишуры или гирлянды.