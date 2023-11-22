Стало известно, чему инструкторы НАТО научили ВСУ Российский доброволец Варяг: ВСУ игнорируют правила ведения боевых действий

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВСУ в боевых действиях не придерживаются никаких правил ведения войны, заявил РИА Новости начальник штаба добровольческого штурмового корпуса батальона «Скиф» (БАРС-35) с позывным Варяг. По его словам, главной особенностью украинских военных является подлость, которой их научили западные инструкторы.

Главная особенность действий ВСУ — подлость. Это главная фишка, которую они получили от своих инструкторов — американцев и из Великобритании. Например, ранить одного, дождаться эвакуации и еще раз нанести удар. Вы заметили, сейчас нет ни на одной машине красного креста? Они в первую очередь били по раненым, — подчеркнул начальник штаба.

Он добавил, что и различные международные конвенции также не являются указом для солдат ВСУ. Они не просто устанавливают мины, добавляют к ним патроны, причем ржавые, рассказал Варяг. По его словам, при ранении ржавый патрон заносит заразу в рану. И хотя это запрещено, украинские военные снимают об этом ролики, делятся ими, отметил доброволец. Подобные действия ВСУ носят массовый характер, сказал Варяг.

Ранее Минобороны РФ опубликовало видео признания военнопленного, гражданина Грузии Георгия Гоглидзе, где он говорит, что ВСУ обещали ему как наемнику платить по $300 за каждого убитого российского военнослужащего. По словам мужчины, он подписал контракт с армией Украины на прохождение службы во 2-м интернациональном легионе. Предварительно наемник прошел обучение под руководством инструкторов из США, Франции, ФРГ и Польши.