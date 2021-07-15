Институт права и публичной политики внесли в список иноагентов

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Один из создателей советской атомной промышленности Евгений Микерин скончался на 94-м году жизни. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на госкорпорацию «Росатом».

Евгений Ильич Микерин ушёл из жизни сегодня, — цитирует агентство представителя госкорпорации. Он добавил, что Микерин умер от последствий коронавирусной инфекции. Евгений Ильич Микерин родился 3 января 1928 года в...