Институт права и публичной политики внесли в список иноагентов
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
18:40, 15 июля 2021
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
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Минюст включил Институт права и публичной политики в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.
15 июля 2021 г. во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация «Институт права и публичной политики», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Причина включения в список не названа. Институт ведёт общественно значимые судебные дела, занимается научно-исследовательской и издательской деятельностью. Юристы института представляют интересы граждан в Конституционном суде РФ, в Европейском суде по правам человека.
Ранее Минюст признал лицами, выполняющими функции иностранного агента, восемь журналистов.